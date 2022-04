Michael van Gerwen haalt na smadelijke nederlaag uit naar PDC: ‘De omstandigheden moeten gewoon goed zijn’

Premier League DartsMichael van Gerwen heeft een week na de verloren finale tegen Joe Cullen in Rotterdam een modderfiguur geslagen in Birmingham. De Nederlandse koploper van de Premier League verloor met ruime cijfers van hekkensluiter James Wade: 2-6. Na afloop was Van Gerwen zeer kritisch op de PDC.

Van Gerwen tegen Wade was vanavond de koploper tegen de hekkensluiter van de Premier League tegenover elkaar. Mighty Mike, deze week nog winnaar in de Players Championship, was de afgelopen jaren ijzersterk op Premier League-avonden in Birmingham, waar hij in 2014 voor het laatst had verloren, maar die vorm trok hij vanavond bepaald niet door.

Met een gemiddelde van 87.93 presteerde Van Gerwen scorend zeer pover. Ook de dubbels liepen voor geen meter. Van Gerwen raakte slechts twee dubbels uit dertien kansen. De cijfers van Wade waren met een gemiddelde van 99.00 en uitgooipercentage van 60 procent (6/10) een stuk beter.

Quote En dan zeggen mensen wel: hij heeft verloren, het is een slechte smoes, maar daar gaat het niet om. De omstandig­he­den moeten gewoon goed zijn Michael van Gerwen

Van Gerwen kwam na afloop bij Viaplay met stevige woorden aan het adres van de PDC. Volgens de Nederlander was het koud en winderig in de zaal in Birmingham. ,,Er stond een partij wind... Wade zei het voor de wedstrijd al tegen me en na de wedstrijd ook. En als je dan ook nog speelt tegen Wade (die langzamer gooit dan Van Gerwen, red.), waardoor ik niet in mijn eigen ritme kan komen, is dat nog een tikkeltje vervelender", zei de Nederlander.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © ANP

De Brabander vond dat de PDC door het ijs zakte: ,,Je moet gewoon lekker kunnen gooien. Ik laat de laatste tijd fantastische dingen zien, maar ik moest vanaf de eerste worp mijn worp aanpassen. Dat mag nooit de bedoeling zijn. Ik zak hier door het ijs, maar de PDC zakt ook door het ijs. Als mensen in de zaal al zeggen: de wind vloog me om de oren... Ik ben hier de dupe van. En dan zeggen mensen wel: hij heeft verloren, het is een slechte smoes, maar daar gaat het niet om. De omstandigheden moeten gewoon goed zijn.”

Jonny Clayton

Wade ging dus door naar de halve finale, die hij met 6-2 won van Joe Cullen, in Birmingham terwijl Van Gerwen zeker wist dat hij ook na vanavond op 17 punten blijft steken. Wade haalde uiteindelijk ook de finale, maar daarin moest hij zijn meerdere erkennen in Jonny Clayton. De Welshman won met liefst 1-6 van Wade nadat Michael Smith en Peter Wright ook al met respectievelijk 6-1 en 6-4 werden verslagen.



Door de zege van Clayton komt hij nu in punten gelijk met Van Gerwen. Het legsaldo van de Nederlander is nog wel wat beter.



Kwartfinales:

Michael van Gerwen - James Wade 2-6

Joe Cullen - Gerwyn Price 6-3

Peter Wright - Gary Anderson 6-5

Jonny Clayton - Michael Smith 6-1



Halve finales:

James Wade - Joe Cullen 6-2

Peter Wright - Jonny Clayton 4-6



Finale:

James Wade - Jonny Clayton 1-6



Stand:

1. Michael van Gerwen - 17 punten (

2. Jonny Clayton - 17 punten

3. Peter Wright - 16 punten

4. Joe Cullen - 12 punten

5. James Wade - 10 punten

6. Gerwyn Price - 9 punten

7. Michael Smith - 8 punten

8. Gary Anderson - 7 punten

