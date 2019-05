Michael van Gerwen in spoor Phil Taylor met nieuwe Premier League-titel

Quote Ik ben hier vaker geweest, maar dit was een lastig toernooi voor me Michael van Gerwen Door Yorick Groeneweg



Nog geen maand geleden werd hij 30, maar geen dartsrecord lijkt meer veilig voor Michael van Gerwen. Gisteren knalde hij op de finaleavond van de Premier League Daryl Gurney en Rob Cross uit het toernooi. Zo evenaarde de Brabander Phil Taylor, die ook al eens vier keer deze afvalcompetitie op een rij won. Nog eentje heeft ‘Mighty Mike’ er nodig om ook op Taylors totaal van zes te komen.



Twee finales verloor Van Gerwen onderweg. Van oud-wereldkampioenen Raymond van Barneveld (2014) en Gary Anderson (2015). Die waren er donderdag niet meer bij. Van Gerwen verliet tegen elven het podium in de wetenschap dat hij weer 250.000 pond rijker was en dat de glazen Premier League-trofee opnieuw mee naar Vlijmen mocht. Hij voelt zich vertrouwd met de prijs. Zozeer dat de organisatie bezorgd toekeek als hij de kostbare wisselbeker weer eens jonaste.

Vlak voordat Van Gerwen die prijs in ontvangst nam, stak hij zijn hand op naar het publiek en spreidde vijf vingers voor vijf eindzeges. ,,Ik ben hier vaker geweest, maar dit was een lastig toernooi voor me”, sprak hij. ,,Rob Cross heeft me de hele tijd achtervolgd en maakte het me tot vanavond erg lastig. Je moet, deze week meegerekend, zeventien weken goed zijn. Dat is lastig, maar dit maakt alles goed. Dat ik voor de vijfde keer win, betekent heel veel voor me.”



Zo werd het toch nog een oranje avond in de enorme O2 Arena, waar het al snel rook naar verschaald bier. De meest carnavaleske uitdossingen kwamen voorbij tussen de meer dan tienduizend toeschouwers, maar in Engeland was het kledingvoorschrift logischerwijs anders dan op de twee beter bezochte speelavonden tijdens de groepsfase in Rotterdam. Alles was toen Oranje.

Van Persie

In Londen was Oranjes topscorer aller tijden er dan weer wél. Robin van Persie had zich ook verkleed. Als Thomas Shelby uit de Engelse serie Peaky Blinders, met platte pet en grijs gilet. Van Persie, die in Engeland bij Arsenal en Manchester United voetbalde, was er wel voor een landgenoot. Net als vorig jaar moedigde hij in een zaal vol Britten Van Gerwen aan.

Robin van Persie heeft als supporter van Van Gerwen een topavond in Londen.

Die had dat nodig ook, want in de halve finale bezorgde Daryl Gurney hem een lastige start. Bij 5-5 ging Van Gerwen zelfs geïrriteerd van het podium. Hij beklaagde zich bij mastercaller Russ Bray vanwege een zacht bord. Met een nieuw exemplaar kwam Gurney na de pauze voor het eerst op voorsprong: 5-6.

De Noord-Ier versloeg Van Gerwen twee keer in de groepsfase, zat hij hem in de halve finale echt dwars? Niet bepaald. Van Gerwen schudde zijn groene shirt goed, frunnikte nog eens aan zijn lakschoenen en hees rustig zijn broek op voordat hij naar een 8-6 voorsprong uitliep. Het werd nog 10-7, genoeg voor zijn zevende Premier League-finale op een rij.

,,Maar om eerlijk te zijn, het was vreselijk”, keek Van Gerwen terug op de benauwde zege. ,,Ik ben gefrustreerd en ook teleurgesteld in mezelf, maar een overwinning is een overwinning.” En dus wéér een finale van de prestigieuze donderdagavondcompetitie. Rob Cross was daarin de tegenstander nadat hij in zijn halve finale weinig moeite had met James Wade.