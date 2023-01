Michael van Gerwen is niet meer de koning van het darts: dit schrijven de buitenlandse media na thriller in WK-finale

Met samenvatting Michael Smith is twaalfde nummer één op wereldrang­lijst na zege op Michael van Gerwen

Michael Smith is door zijn overwinning in de WK-finale tegen Michael van Gerwen de nieuwe nummer één van de wereld. Hij lost Gerwyn Price af, die tijdens het WK in de kwartfinales verloor van de Duitser Gabriel Clemens. Michael van Gerwen blijft steken op de derde plaats.

