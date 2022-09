Michael van Gerwen jaagt voor Nederlands publiek op vijfde eindzege, loodzwaar schema Danny Noppert

Het is voor de derde keer dat de World Series of Darts Finals in Nederland gehouden worden. De eerste keer in 2019 werd direct een memorabele in Nederlands opzicht. Het lukte Danny Noppert destijds om door te stoten naar de finale, waarin hij het in een volledig Nederlandse eindstrijd opnam tegen Michael van Gerwen. Mighty Mike bleek uiteindelijk met 11-2 een maatje te groot voor de Fries. Het was de vierde keer dat Van Gerwen het toernooi op zijn naam schreef. De eerste drie edities in 2015, 2016 en 2017 won hij ook.

Ook vorig jaar was AFAS Live het theater voor de World Series of Darts Finals. Toen lukte het de Nederlanders niet om de eindstrijd te halen. Van Gerwen strandde in de halve finale tegen de Welshman Jonny Clayton, die uiteindelijk in de finale won van de Belg Dimitri Van den Bergh (11-6). Daarmee is Clayton dit jaar de titelverdediger in Amsterdam.

Finales

Programma

Vrijdag wordt er begonnen met de eerste ronde (best of 11), waarna zaterdag de tweede ronde (best of 11) plaatsvindt. In die ronde stromen de acht beste spelers van de World Series in. Op zondag zijn de kwartfinales (best of 19), halve finales (best of 21) en finale (best of 21). Met Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der Voort komen er drie Nederlanders in actie in de eerste ronde. Michael van Gerwen stroomt in de tweede ronde in.



Vooral Noppert heeft het niet getroffen met de loting. Hij neemt het direct op tegen The Wizard Simon Whitlock, waarna bij winst titelhouder Jonny Clayton wacht. Mocht hij die wedstrijden allebei winnen dan wacht in de kwartfinale mogelijk een duel met Van Gerwen, mits Mighty Mike zijn partij in de twee ronde weet te winnen uiteraard.