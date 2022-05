Michael van Gerwen kan zich vanavond al verzekeren van finaleavond Premier League

Michael van Gerwen heeft zijn goede vorm de laatste maanden hervonden. Vanavond kan hij zich tijdens speelronde veertien (van de in totaal zestien) al plaatsen voor de finaleavond van de Premier League of Darts.

De Brabander staat momenteel achter Jonny Clayton op de tweede plaats op de ranglijst. Alleen de vier beste spelers na zestien speelavonden komen in actie op de finaleavond. Vanavond kan Van Gerwen zich in Sheffield al verzekeren van de play-offs op 13 juni in Berlijn. Als hij zijn eerste wedstrijd van de avond van Peter Wright wint, kunnen Michael Smith en Gerwyn Price hem al niet meer achterhalen.

Lees ook Topdarter James Wade meldt zich na hartritmestoornissen af voor Premier League-avond

Tussenstand 1. Jonny Clayton - 34

2. Michael van Gerwen - 28

3. James Wade - 25

4. Peter Wright - 20

----------------------------------------

5. Joe Cullen - 15

6. Michael Smith - 13

7. Gerwyn Price - 13

8. Gary Anderson - 9

Wil de groene sloopkogel zich helemaal op eigen kracht verzekeren van de Final Four, dan moet hij minimaal de finale halen vanavond in Sheffield. Als hij blijft steken in de kwartfinale of halve finale, is hij afhankelijk van de prestaties van Joe Cullen, die zich vanavond sowieso al heeft verzekerd van twee punten. Hij krijgt namelijk een bye in de kwartfinale door de afwezigheid van James Wade.

Sinds dit jaar is de opzet van de Premier League of Darts flink veranderd. De acht deelnemers van de Premier League spelen op zestien donderdagen onderling een mini-toernooi, waarbij het behalen van de halve finale twee punten oplevert voor de stand, een verloren finale drie punten en de zege vijf punten.

Jonny Clayton is al verzekerd van een plekje in de eindstrijd, terwijl Gary Anderson speelt voor zijn laatste kans om nog bij de bovenste vier te eindigen. Van Gerwen toonde onlangs zijn goede vorm door de European Darts Open in Leverkusen op zijn naam te schrijven, maar presteert in de Premier League wisselend. De laatste keer dat hij de sterkste was, was op de negende speelavond, toen hij met 6-1 van Wade won. Daarna heeft hij nog wel twee keer de finale gehaald.

Programma donderdag 12 mei (Speeldag 14)

Wade - Cullen (automatische zege Cullen)

Anderson - Price

Van Gerwen - Wright

Smith - Clayton

----------------------------------------------------------

Cullen - (Anderson of Price)

(Van Gerwen of Wright) - (Smith - Clayton)

----------------------------------------------------------

Finale



Speeldag 15 – Donderdag 19 mei 2022 – The O2, Londen

Speeldag 16 – Donderdag 26 mei 2022 – Utilita Arena, Newcastle

Play-Offs – Maandag 13 juni 2022 – Mercedes-Benz Arena, Berlijn



De Premier League of Darts is live te volgen op deze website!