Michael van Gerwen knokt zich naar kwartfinales in Gibraltar, Dirk van Duijvenbode uitgeschakeld

Van Gerwen maakte zaterdagavond indruk tegen de Engelse veteraan Steve Beaton, die hij in een hoogstaande partij met 6-3 versloeg. Zijn gemiddelde lag tegen De Sousa vandaag echter een stuk lager (96 per drie pijlen, tegenover 106 tegen Beaton).

De Sousa leek te kunnen profiteren, nam tot twee keer toe een break voorsprong, maar gaf die marge ook telkens weer uit handen. Toen de als vijftiende geplaatste Portugees twee kansen liet liggen om op 5-5 te komen, maakte Van Gerwen het af met een pijl in de dubbel-10.

Van Gerwen hoefde vanwege zijn hoge ranking (derde) in de eerste ronde nog niet in actie te komen. De voormalig nummer één van de wereld won het toernooi in Gibraltar in 2015, 2016 en 2018. Vorig jaar won Gerwyn Price, maar de titelverdediger werd zaterdagavond verrassend uitgeschakeld door Mensur Suljovic (4-6).

Aspinall voorkomt Nederlands onderonsje

Een tijdlang leek een Nederlands onderonsje in de kwartfinales in de maak. Dirk van Duijvenbode schoot tegen Nathan Aspinall uit de startblokken, maar na een 4-1 voorsprong wist hij niet door te drukken. Aspinall richtte zich op en won de spannende partij met 6-5. Gisteren tegen Vincent van der Voort wist de Engelsman zelfs terug te komen van een 5-0 acherstand.

De kwartfinale tussen Van Gerwen en Aspinall wordt een herhaling van de finale van de World Grand Prix. Mighty Mike won de eindstrijd vorige week zondag in Leicester met 5-3.

Plaisier kan niet stunten

Wesley Plaisier bleef net als Van Duijvenbode steken in de derde ronde. Het lukte hem niet om te verrassen tegen Luke Humphries (6-3). De Nederlander haalde een goed gemiddelde, maar liet in het slot van de wedstrijd zijn Engelse tegenstander uitlopen.

Dat Wesley Plaisier in de achtste finale stond is al een stunt te noemen. Als nummer 117 van de wereldranglijst had hij al Jeff Smith (nummer 64) en Dave Chisnall (nummer 15) verslagen in de eerste rondes.

Ook tegen Humphries (nummer 12) kon de 32-jarige Plaiser lang tegenstand bieden. Maar bij de stand van 3-3 schakelde Humphries bij en noteerde hij uiteindelijk een gemiddelde van liefst 101,5. Plaiser, die keurig 95,42 gemiddeld raakte, was daar niet tegen opgewassen.

Later vandaag komt Dirk van Duijvenbode ook nog in actie. Hij speelt tegen Nathan Aspinall. De Gibraltar Darts Trophy is het laatste toernooi van dit seizoen dat deel uitmaakt van de PDC European Tour.

Uitslagen en programma:

Luke Humphries - Wesley Plaiser 6-3

Ryan Searle - Peter Wright 1-6

Josh Rock - Jonny Clayton 6-5

Rob Cross - Ryan Joyce 6-4

Michael van Gerwen - José de Sousa 6-4

Nathan Aspinall - Dirk van Duijvenbode 6-5

Mensur Suljovic - Gabriel Clemens

Damon Heta - Joe Cullen

De kwartfinales, halve finales en finale worden vanaf 19.00 uur vanavond gespeeld.

Volledig scherm Wesley Plaisier. © Kais Bodensieck/PDC Europe

