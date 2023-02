Michael van Gerwen krijgt gelijk: PDC verbiedt dragen van koptelefoons tijdens dartswedstrijden

Price, voormalig nummer één van de wereld, was er tijdens het afgelopen WK darts he-le-maal klaar mee. De Welshman werd volop uitgefloten en uitgejoeld tijdens de kwartfinale van het WK tegen de Duitser Gabriel Clemens. The Iceman besloot vervolgens om met een koptelefoon voor de oche te gaan staan. Het mocht echter niet baten voor Price. Hij verloor en stelde na afloop niet zeker te weten of hij ooit nog op het WK zou verschijnen .

Op het moment dat Price besloot met koptelefoon te gaan darten, stond daar nog niets over in de spelreglementen. Daar heeft de Darts Regulation Authority (DRA) nu verandering in gebracht. ,,Het is voor de spelers niet toegestaan om tijdens het gooien op bullseye voorafgaand aan de wedstrijd of tijdens het duel koptelefoons, oorbeschermers of iets soortgelijks te dragen", zo valt er te lezen in de bijgewerkte spelregels. Oordopjes die niet zichtbaar zijn, zijn wél toegestaan.