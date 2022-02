Michael van Gerwen krijgt negendarter om de oren van sublieme Gerwyn Price, ook James Wade de klos

Video'sMichael van Gerwen heeft in de halve finales van speelavond drie van de Premier League of Darts een negendarter om de oren gekregen van Gerwyn Price. The Iceman , nummer één van de wereld, gooide in het Noord-Ierse Belfast de perfecte leg om op een 3-2 voorsprong te komen. Mighty Mike knokte zich vervolgens knap terug, maar verloor de partij met 6-5.

In de finale tegen James Wade deed Price het negendarter-kunstje nog eens dunnetjes over. De Welshman kwam daarna wel met 4-3 achter, maar haalde vervolgens drie legs op rij binnen voor de zege: 6-4.

Van Gerwen en Price maakten er een hoogstaande halve finale van in Belfast. Tot 2-2 ging het gelijk op, maar toen produceerde Price een staaltje darts voor gevorderden. Met scores van 177 en 180 en een finish van 144 liet hij het publiek uit z'n dak gaan: een negendarter. Het was ook een break om op een 3-2 voorsprong te komen.

The Iceman liep uit naar een 4-2 voorsprong, maar Van Gerwen gaf niet op. Met onder andere een fraaie 116-finish kwam Mighty Mike terug tot 4-4. Het werd vervolgens 5-5, waarna een beslissende leg nodig was om tot een winnaar te komen. In die leg liet Price de Nederlander echter geen kans. Een tweede negendarter bleef uit, maar met zeven perfecte pijlen en een elfdarter haalde de Welshman de zege binnen: 6-5.

Van Gerwen kwam tot een gemiddelde van 106,5, tegenover 108,9 van Wright. Het finishpercentage van Mighty Mike was beter (62,5 procent om 42,9 procent), maar het was dus niet genoeg voor de zege en een finaleplek bij speelavond drie. Vorige week verloor de Nederlander, drievoudig wereldkampioen, ook al in de halve finales. Toen delfde hij het onderspit in Liverpool voor Jonny Clayton.

Van Gerwen won de Premier League vijf keer. Het toonaangevende proftoernooi wordt dit jaar volgens een nieuwe opzet gespeeld. De darters spelen iedere speelronde een mini-toernooi volgens een afvalsysteem, beginnend met vier kwartfinales. De halvefinalisten ontvangen twee punten, de finalist drie punten en de winnaar vijf punten.

Price ontving dus het maximale aantal van vijf punten. De finale tegen Wade was opnieuw van hoog niveau. In de derde leg gooide The Iceman zijn tweede perfecte leg van de avond. De Engelsman kwam terug en nam een 4-3 voorsprong, maar een superieure Price trok aan het langste eind door drie legs op rij te winnen: 6-4.

Price gooide een gemiddelde van ruim 105, tegenover iets minder dan honderd gemiddeld van The Machine. Met een 82-finish besliste Price de finale. ,,Vanavond voelde het alsof ik niet kon missen”, zei Price vlak na zijn indrukwekkende optreden in Belfast, waar hij dus twee keer een negendarter gooide en drie keer op rij tot een gemiddelde van boven de 105 kwam. ,,Ik ben bijna weer in mijn beste vorm. Alhoewel, ik denk dat ik die al heb.”

Kwartfinale tegen Cullen

Van Gerwen boekte in de kwartfinales succes tegen Joe Cullen, de man in vorm de laatste weken. Mighty Mike was met 6-3 te sterk voor de Engelsman. Cullen was dit jaar al beste op The Masters en won afgelopen weekend twee vloertoernooien op rij: Players Championship 3 en Players Championship 4.

De Nederlander, nummer drie van de wereld, begon scherp tegen The Rockstar, elfde op de wereldranglijst. Van Gerwen maakte geen fout op de dubbels en kwam op een 2-0 voorsprong. Cullen kwam terug tot 2-2, maar vervolgens won Van Gerwen drie legs op rij. Bij de zevende matchdart klaarde Mighty Mike de klus: 6-3.

Van Gerwen kwam tegen Cullen tot een gemiddelde van 91,05, tegenover 91,88 van de Engelsman. De finishpercentages van beide darters was ook niet hoogstaand: 26 procent (Van Gerwen) om negentien procent (Cullen).

Volledig scherm Michael van Gerwen viert zijn overwinning op Joe Cullen. © Michael Cooper/PDC

Uitslagen

Kwartfinales

Michael Smith - Gerwyn Price 3-6

Joe Cullen - Michael van Gerwen 3-6

Gary Anderson - Peter Wright 4-6

James Wade - Jonny Clayton 6-3



Halve finales

Price - Van Gerwen 6-5

Wright - Wade 4-6



Finale

Price - Wade 6-4

