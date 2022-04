Michael van Gerwen op fraaie wijze naar achtste finales in München, Raymond van Barneveld onderuit

Van Barneveld onderuit

Raymond van Barneveld wist niet voorbij te tweede ronde te komen van het Euro Tour-toernooi. Barney , vijfvoudig wereldkampioen en de nummer 55 van de wereld, ging in München onderuit tegen de Australiër Damon Heta, 21ste op de wereldranglijst: 4-6. Van Barneveld kon Heta scorend niet bijbenen. De 54-jarige darter uit Den Haag stond al snel op een 0-2 achterstand, trok de stand weer gelijk (2-2), maar verloor vervolgens opnieuw twee legs op rij. Die tegenslag kwam Barney niet meer te boven. Via dubbel acht zorgde The Heat voor de uitschakeling van de vijfvoudig wereldkampioen. Met een gemiddelde van 90,31 (tegenover 99,73 van Heta) haalde Van Barneveld niet het niveau van gisteren in de eerste ronde .

Dirk van Duijvenbode bereikte met veel moeite de achtste finales. Aubergenius was na een spannend duel met 6-5 te sterk voor Boris Krcmar. In de vijfde leg leek brak Van Duijvenbode met een knappe 112-finish zijn Kroatische tegenstander, en leek hij op weg naar een makkelijke overwinning. Maar Krcmar brak direct terug door 106 uit te gooien. In de daaropvolgende legs mistte Van Duijvenbode veel dubbels. Pas in de elfde en laatste leg wist de Aubergenius weer de break te vinden, goed voor een plekje in de achtste finales van morgen. Daar wacht niemand minder dan Wesley Plaisier, die met een stunt van jewelste Premier League-speler Joe Cullen versloeg (6-4). De 32-jarige Nederlander gooide een prima gemiddelde van 93,2, terwijl zijn Engelse tegenstander slechts 89,3 neerzette. Plaisier maakte in de eerste ronde al indruk door Jim Williams uit Wales met 6-3 te verslaan. Hij zette daarbij een moyenne van 104,05 neer.

Voor Jeffrey de Zwaan eindigde het toernooi in de tweede ronde. In een spannend duel met de Engelsman Luke Humphries gaf The Black Cobra een 4-2 voorsprong weg: 4-6. Berry van Peer stond in de laatste partij van de avondsessie aan de oche. De 25-jarige darter was gisteren in de eerste ronde met 6-4 te sterk voor de Zweed Daniël Larsson, maar was in de tweede ronde niet opgewassen tegen vice-wereldkampioen Michael Smith uit Engeland: 6-4.



Oud-wereldkampioen Gerwyn Price meldde zich af voor het Euro Tour-toernooi in München. De Welshman is ziek. Voor de huidige wereldkampioen Peter Wright eindigde het avontuur ook snel. De Schot verloor in de tweede ronde van de Engelsman Scott Waites, een andere oud-wereldkampioen: 5-6. Snakebite had net als Van Gerwen en Van Duijvenbode in de eerste ronde een bye. De achtste finales tot en met de finale van de German Darts Grand Prix worden morgen afgewerkt.