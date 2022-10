Michael van Gerwen verpulvert Peter Wright en gaat naar finale World GP Darts

Sparta worstelt zich op eigen Kasteel langs tien man van FC Emmen en nestelt zich in subtop

Eenvoudig ging het niet, maar Sparta is er toch in geslaagd laagvlieger FC Emmen van zich af te schudden. Bart Vriends en Mario Engels schonken de Kasteelclub in de slotfase de zege, waardoor Sparta zich nestelt in de subtop van de eredivisie.

8 oktober