Michael van Gerwen verslaat Cross en wint voor het eerst sinds lange tijd een Euro Tour-toernooi

Kleurrijke voetbalbe­stuur­der Gaston Sporre (76) overleden

Voormalig voetbalbestuurder Gaston Sporre is op 76-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn ex-club PEC Zwolle vanmiddag naar buiten gebracht. De geborenen Enschedeër was al enige tijd ziek. Voor de wedstrijd tegen Feyenoord zal een minuut stilte in acht worden genomen. Ook speelt PEC met rouwbanden.

13 maart