Michael van Gerwen voltooit hattrick in Premier League: ‘Ik weet hoe ik moet winnen zonder mijn A-game te spelen’

Met samenvattingMichael van Gerwen heeft voor de derde keer op rij een speelronde in de Premier League gewonnen. Op de zesvoudig eindwinnaar van het prestigieuze PDC-televisietoernooi stond donderdagavond geen maat. Jonny Clayton en Peter Wright hadden niks in te brengen tegen de Nederlander, terwijl Michael Smith in de finale nipt verslagen werd met 6-4.

Van Gerwen kende in zijn eerste wedstrijd weinig moeite met Jonny Clayton. Zonder groots te spelen (97,26 gemiddeld) wist hij zijn opponent twee keer te breaken. Met 6-2 stapte hij van het podium af.

Van Gerwen tegen Wright in halve finale

Zijn opponent in de halve finale kwam uit het duel tussen Peter Wright en Gerwyn Price. In een wedstrijd vol gemiste matchdarts was het Wright die als winnaar kwam bovendrijven. De Schot liet Price nog van 5-2 terugkomen naar 5-5, maar zijn negende wedstrijdpijl ging er dan toch in. Price zelf liet ook drie pijlen liggen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Nathan Aspinall en Michael Smith wonnen hun kwartfinales respectievelijk van Chris Dobey (6-4) en Dimitri van den Bergh (6-3).

Wright, die in de Premier League nog niet eerder de halve finale bereikte dit jaar, had weinig te vertellen tegen Van Gerwen. Dankzij drie 180'ers en een finishpercentage van rond de 35 procent hoefde de man uit Vlijmen slechts één leg af te staan. In de finale stond Mighty Mike tegenover Michael Smith. De regerend wereldkampioen speelde in zijn halve finale tegen Nathan Aspinall geen beste wedstrijd, maar zijn 31-jarige landgenoot kwam nóg slechter voor de dag: 6-2.

Ook Smith wordt verslagen

In de finale ging het erg gelijk op tussen Van Gerwen en Smith. De Nederlander forceerde een break in de derde leg van de wedstrijd en kwam 3-1 voor. Smith vond daarna een extra versnelling en pakte drie legs op rij en daarmee ook de voorsprong. Van Gerwen, de nummer drie van de wereld, behield vervolgens zijn eigen leg en maakte er 4-4 van. In de leg daarna plaatste hij de beslissende break en daarna gooide Van Gerwen de wedstrijd vakkundig uit: 6-4.

,,Je moet in een finale tegen een speler als Michael Smith op je best zijn en ik ben blij dat ik dat gedaan heb”, zei Van Gerwen, die zijn laatste negen Premier League-duels won en nu acht punten voorsprong heeft op de top van de competitie. ,,Als je onder druk staat, is het het beste gevoel ter wereld om goed spel te produceren. Het geeft je vreugde en het geeft je vertrouwen. Ik weet hoe ik moet winnen zonder mijn A-game te spelen, maar ik denk dat ik vanavond tegen Michael Smith heel goed heb gespeeld. Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar ik win wedstrijden en als je de stand ziet, mag ik niet echt klagen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eerder dit jaar kwamen Van Gerwen en Smith elkaar ook al een keer eerder tegen in de Premier League. Dat was op de eerste speeldag in Belfast. Toen werd het in de kwartfinale 6-3.

Uitslagen zesde speelronde Premier League

Uitslagen kwartfinales:

Gerwyn Price - Peter Wright (5-6)

Michael van Gerwen - Jonny Clayton (6-2)

Chris Dobey - Nathan Aspinall (4-6)

Michael Smith - Dimitri van den Bergh (6-3)

Uitslagen halve finales:

Peter Wright - Michael van Gerwen (1-6)

Nathan Aspinall - Michael Smith (2-6)

Uitslag finale:

Michael van Gerwen - Michael Smith (6-4)

Tussenstand in Premier League na zes speelrondes

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © Kieran Cleeves/PDC

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nieuw format voor World Cup of Darts Nog voor aanvang van de zesde speelronde in de Premier League kwam de PDC groot nieuws. De wereldbond kondigde aan dat de World Cup of Darts, het WK voor landenteams, een ander format krijgt. Iedere wedstrijd zal een volledig dubbelspel zijn met de twee darters die hun eigen land representeren. Voorheen werden er ook enkelspellen afgewerkt. Bovendien krijgt het deelnemersveld een upgrade. Tot afgelopen jaar mochten 32 landen meedoen, vanaf dit jaar zijn dat er 40. De vier landen met de laagst gecombineerde ranking hoeven de eerste ronde, die vanaf dit jaar bestaat uit een groepsfase met twaalf groepen van drie landen waarbij alleen de groepswinnaar doorgaat, niet in actie te komen. Pas vanaf de achtste finales komen de beste vier landen ook in actie. De World Cup of Darts is dit jaar van 15-18 juni en wordt gespeeld in het Duitse Frankfurt. Australië is titelverdediger.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.