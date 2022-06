Michael van Gerwen wint simpel in Kopenhagen, herhaling finale met Fallon Sharrock kan nog altijd

Oran­je-internatio­nals terug in de tijd: Blind in shirt AFC, Memphis in kleuren vv Moordrecht

Matthijs de Ligt is met het Nederlands elftal begonnen aan de laatste training voor het thuisduel van zaterdag met Polen in de Nations League. De verdediger van Juventus liet zich woensdagavond in de slotfase van de gewonnen uitwedstrijd tegen Wales in Cardiff (1-2) uit voorzorg vervangen vanwege lichte liesklachten.

10 juni