Mighty Mike en Barney: allebei op wraak belust

Door Max van der Put Van Barneveld wil wraak Het zit Raymond van Barneveld nog steeds niet lekker, die nederlaag tegen Michael van Gerwen vorig jaar in de halve finale van het WK darts. Gooit hij 109,34 gemiddeld met drie pijlen, wordt-ie nog met 6-2 aan de kant gezet door Mighty Mike, die er met 114,05 overheen denderde. Dat Barney – die een ronde eerder Phil Taylor elimineerde - met het hoogste moyenne van een verliezer ooit op een WK de boeken in ging, bood de Hagenees totaal geen troost. Kapot was hij er van. ,,Als je verliest, dan heb je niks'', verklaarde hij ontgoocheld op de voor hem zo karakteristieke manier met gebogen hoofd. Wat moest hij nou nog meer doen om weer eens een groot toernooi te winnen? Van Gerwen wil wraak Een jaar eerder waren de rollen omgedraaid. In de derde ronde van dat WK stonden Barney en Mighty Mike ook al tegenover elkaar. Van Gerwen mocht zich toen nog meer beklagen na zijn 4-3 nederlaag. Hij scoorde op vrijwel alle fronten beter dan zijn opponent. Zowel qua gemiddelde (105,78 om 100,44), finishpercentage (42,86% tegen 33,33%) als hoogste uitgooi (170 versus 124). Van Barneveld – toen net opa geworden – toonde zich al net zo’n sluipschutter als in de ronde daarvoor tegen Stephen Bunting, toen hij ook al met een minder moyenne (94,63 tegen 96,18) met 4-3 aan het langste eind had getrokken. Na zijn nederlaag tegen Barney toonde Van Gerwen zich op het podium een waardig verliezer. ,,Hij is een betere verliezer dan ik'', zag Van Barneveld. Maar dat wil nog niet zeggen dat Van Gerwen een goede verliezer is. Deze nederlaag doet hem nog altijd pijn.

De 50-jarige Hagenaar bracht de donderdag door met zijn nieuwe begeleider, die hij zo’n vijf maanden geleden leerde kennen: de Haagse zanger Jerry van Vianen. ,,Hij voelde een klik'', aldus Van Vianen. ,,En hij vroeg me of ik hem bij wilde staan. Te beginnen met het WK. Ik was geboekt voor een concert op tweede kerstdag; dat heb ik afgezegd. De opdrachtgever had er gelukkig begrip voor.''



Van Vianen is de volgende in de lange rij van metgezellen met wie Barney zich in zijn carrière heeft omringd: Ad Schoofs, Tobie van Laarhoven, Ed van der Veer, Jaco van Bodegem… Hun voornaamste taak was om Van Barneveld in zichzelf te laten geloven. ,,Praten, praten, praten'', aldus Van Vianen.