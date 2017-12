'Mijn opa is nu het mannetje van het bejaardentehuis'

Een deel van het Nederlandse vrouwenelftal blikt in een limousine terug op het afgelopen jaar. Uiteraard gaat het over de winst van het EK, maar ook over de opa van de in Boxmeer geboren Kika van Es. Die kwam op televisie en werd daarmee populair in het bejaardenhuis.