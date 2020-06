Mike Tyson, Evander Holyfield, het afgebeten oor en de barbecuesaus

Van bank Jong AZ tot trainen met Zlatan: Kai Koreniuk's ‘American Dream’

27 juni Vrij anoniem trok hij de afgelopen jaren over de Nederlandse velden, in de Verenigde Staten blaast Kai Koreniuk (22) zijn carrière nieuw leven in. De Nederlands-Amerikaanse linksbuiten ruilde de bank van Jong AZ in voor topclub LA Galaxy. ,,Niets is mooier dan in eigen land voetballen.’’