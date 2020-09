‘Miljardenstrop brengt voortbestaan clubs in gevaar’

Na Koolhof plaatst ook Rojer zich voor halve finales US Open

7 september Jean-Julien Rojer heeft in het mannendubbelspel van de US Open de halve finales bereikt. Met zijn Roemeense tennispartner Horia Tecau was hij in de kwartfinales te sterk voor Rohan Bopanna uit India en de Canadees Denis Shapovalov. Rojer/Tecau zegevierde in New York binnen anderhalf uur in twee sets: 7-5 7-5.