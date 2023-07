Mirra Andrejeva (16) is de volgende tennissensatie, maar nationaliteit staat hype in de weg

Met video Novak Djokovic na twee tiebreaks nog niet klaar met taaie Pool Hubert Hurkacz

Novak Djokovic is dichtbij de kwartfinales van Wimbledon. De titelverdediger leidt in zijn partij tegen de Pool Hubert Hurkacz met 2-0 in sets. Beide keren trok hij de set via een tiebreak met 8-6 naar zich toe.