Misschien wel de knapste bal die Tiger Woods ooit sloeg

Een zonnige aprildag in 2005. Eldrick Woods - bijnaam ‘Tiger’ - ziet zichzelf voor een onmogelijke opgave gesteld. Het is de 16de hole van zijn laatste ronde op de Masters in Augusta, het belangrijkste golftoernooi ter wereld, en de bal van Woods ligt op een uiterst ongelukkige plek. Ongelukkiger kan bijna niet. Aan de rand van de rough, daar waar het korte gras onverbiddelijk overgaat in de lange sprieten. Ondoenbaar om vanaf die positie de club goed onder de bal te krijgen.

Alles was in 2005 nog pais en vree rond Tiger Woods, de schandalen kwamen later. De bekendste golfer aller tijden is namelijk behoorlijk destructief te werk gegaan in zijn privéleven. Altijd ontnuchterend als een sportheld versuft van de medicatie door de politie uit zijn auto wordt gevist. Daarnaast reeg Woods de buitenechtelijke affaires aan elkaar, en met zulke zedeloze fratsen heeft men in Amerika weinig compassie. Zeg maar dag tegen je imago.