Missie volbracht: Erik ten Hag grijpt met Manchester United laatste ticket Champions League

Erik ten Hag: ‘We zijn nog niet waar we willen zijn’

Erik ten Hag stond na de klinkende zege op Chelsea Sky Sports te woord. ,,Na onze tweede wedstrijd tegen Brentford (4-0 nederlaag, red.) was het zwaar. Maar we smeedden een team met de juiste spirit en trainen hard", zei Ten Hag.



Dat resulteerde in het bereiken van de Champions League. ,,We boekten goede resultaten en zijn op de goede weg, maar zijn nog niet waar we willen zijn. Maar we zijn terug in de Champions League en dat was heel belangrijk om te bereiken. Wil je succesvol zijn dan moet je in de Champions League spelen.”