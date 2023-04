Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong schieten Bayer Leverkusen naar halve finale tegen Roma

met video Woedende Erik ten Hag na echec met Manchester United: ‘Dit is onaanvaard­baar’

Coach Erik ten Hag van Manchester United was na de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League door het Spaanse Sevilla niet te spreken over de instelling van zijn ploeg. De Nederlandse trainer miste tijdens de wedstrijd de passie en de wil om te winnen.