Mo Salah slaat modderfiguur bij Liverpool na afgang in Bournemouth, Chelsea wint voor derde keer op rij

Groter kon het contrast niet zijn met amper een week geleden en de ontmoeting met degradatiekandidaat Bournemouth eerder dit seizoen. Op eigen veld liet Liverpool aartsrivaal Manchester United alle hoeken van het veld zien (7-0) en lukte werkelijk alles. Dat gold ook voor het treffen eind augustus toen Liverpool Bournemouth met 9-0 oprolde, de grootste uitslag in de Premier League dit jaar.

Zaterdagmiddag was dat juist het tegenovergestelde. Het zat de dolende club ook niet mee. In de openingsfase dacht Van Dijk te scoren, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. Gakpo scoorde daadwerkelijk, maar zijn treffer ging wegens buitenspel niet door. Alles wat op Anfield vaak wel lukt, mislukt op de andere velden. In ieder geval: dat idee krijg je dit seizoen bij Liverpool.

Volledig scherm Mo Salah baalt van zijn gemiste strafschop die Liverpool naast Bournemouth had moeten zetten. © Action Images via Reuters

Aan de andere kant was het bij de eerste aanval wél direct raak. Na een uitstekende actie van Dango Ouattara hoefde Philip Billing alleen nog tegen de bal aan te lopen: 1-0. Liverpool kon, zoals wel vaker dit seizoen buitenshuis, in de achtervolging.

Gemiste strafschop Salah

Twintig minuten voor tijd kreeg Mo Salah dé kans om gelijk te maken, maar de steraanvaller schoot zijn strafschop ruim naast. Zelf kon hij niet geloven wat er zojuist gebeurde. Een misser van formaat die de situatie van Liverpool tekende deze zaterdagmiddag. Ondanks het slotoffensief, met een kans voor Gakpo, slaagden de bezoekers er niet meer om in ieder geval een punt te redden.

Zo verloor Liverpool voor het eerst sinds 4 februari een competitieduel en liep het averij op in de jacht op Champions League-voetbal volgend seizoen, want bij een zege was de ploeg van Klopp de nieuwe nummer vier in de Premier League. Nu bleef het gat met Tottenham Hotspur drie punten, die ploeg komt later vandaag nog in actie.

Volledig scherm Virgil van Dijk baalt van een beslissing van de scheidsrechter. © REUTERS

Woensdag wacht de return in de achtste finales van de Champions League bij Real Madrid, dat een 5-2 voorsprong uit Engeland verdedigt. Uitschakeling dreigt op het Europese toneel voor de kwakkelende grootmacht. De kansen om door te stoten in het miljardenbal zullen na een slechte generale repetitie in ieder geval niet groter zijn geworden.

Chelsea boekt derde zege op een rij

Chelsea strooide in de winter nog flink met munten, maar in de weken erna bepaald niet met punten. Maar de ploeg van Graham Potter lijkt de smaak inmiddels te pakken te hebben. Na een zege op Leeds United werd dinsdag Borussia Dortmund in de Champions League verslagen. En ook tegen Leicester City boekten The Blues een zege: 1-3.

Volledig scherm Kai Havertz en Mateo Kovacic waren belangrijk voor Chelsea tegen Leicester City. © AP

Chelsea, waar Hakim Ziyech en Noni Madueke op de bank bleven, kwam via Ben Chilwell al na elf minuten spelen op voorsprong. Patson Daka maakte in de 39ste minuut gelijk nadat een doelpunt van João Felix was afgekeurd wegens buitenspel. Kai Havertz zorgde in de blessuretijd van de eerste helft weer voor de Londense voorsprong en de wedstrijd werd vlak voor tijd beslist door Mateo Kovacic. Chelsea pakte daardoor drie punten tegen Leicester City, al is de achterstand op de Champions League-plekken nog enorm.

Clash tussen Nederlanders onbeslist

De clash tussen Leeds United en Brighton eindigde onbeslist. Wereldkampioen Alexis MacAllister maakte na een half uur de 0-1 voor de ploeg van de Engelse zuidkust, waarna Patrick Bamford de gelijkmaker produceerde. Jack Harrison maakte na rust zijn fout (een eigen doelpunt voor 1-2) goed en scoorde, waardoor het duel in 2-2 eindigde. Bij Leeds United stond Crysencio Summerville in de basis en bleef Pascal Struijk op de bank. Joël Veltman speelde de hele wedstrijd voor Brighton.

Tottenham won wél, al gebeurde dat tegen Nottingham Forest zonder Arnaut Danjuma, die de volledige negentig minuten op de bank bleef. Voor de Londense ploeg scoorden Harry Kane (twee keer) en Heung-Min Son. Namens de bezoekers maakte Joe Worrall er eentje en miste André Ayew diep in blessuretijd nog een strafschop. Ook Everton boekte een 1-0 zege op Brentford, dankzij een doelpunt in de eerste minuut van Dwight McNeil. Voor The Toffees is het een belangrijke in de strijd tegen degradatie.

