Moeder Mathieu van der Poel: ‘Alles of niets, dat zat er al in vanaf dat hij een baby was’

Corinne Poulidor is er de vrouw niet naar, veel te bescheiden qua inborst. Wat dat betreft is ze niet anders dan haar man Adrie van der Poel, wielerkampioen van weleer. Ze gaan niet prat op hun achternaam of statuur. Daar misbruik van maken, doen ze al helemaal niet. Maar nood breekt wet vandaag. Ze zijn op weg naar de finish van de tweede etappe van de Tour de France. Al kan niemand bevroeden dat haar jongste zoon hier vandaag een familie-epos zal schrijven dat aan het onmogelijke grenst. Dit is de Tour, de grootste wielerwedstrijd ter wereld, en met de voorzorgsmaatregelen in deze coronazomer is het veranderd in een hermetisch afgesloten vesting. Dus ziet Corinne Poulidor in de middag van 27 juli geen andere mogelijkheid dan bij de dienstdoende gendarme haar achternaam te laten vallen.