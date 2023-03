Monsterscore in Rotterdam: Feyenoord overklast Sjachtar Donetsk met 7-1

Programma buiten­lands voetbal | Aké en Manchester City in kwartfina­les FA Cup, Depay tegen Kluivert

Vandaag is weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities: de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. Ook in de kwartfinales van de FA Cup staat één wedstrijd op de rol: Manchester City - Burnley. In deze widget houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.