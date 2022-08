Mooie transfer voor Kingsley Ehizibue; voormalig PEC-back tekent voor vier jaar bij Udinese

Mountainbi­ker Van Eck ondanks pech toch gelukkig op WK: ‘Mijn korteter­mijn­ge­heu­gen was een gatenkaas’

LES GETS - Jeroen van Eck (Leuth) en Kjell van den Boogert (Middelaar) braken vrijdag tijdens het WK E-mountainbiken in het Franse Les Gets allebei hun ketting. Van den Boogert kon na reparatie verder en werd nog negende, Van Eck viel uit. Toch keek die laatste met een fijn gevoel terug op zijn race.

26 augustus