Na Mead en Miedema scheurt ook Leah Williamson kruisband af, Wiegman moet nieuwe captain aanwijzen

Het lijstje met topspeelsters in het vrouwenvoetbal dat de afgelopen twee jaar zware knieblessures heeft opgelopen wordt bijna met de week langer. Arsenal zag eind vorig jaar al Beth Mead en Vivianne Miedema wegvallen met kruisbandblessure. Woensdagavond ging het mis voor Williamson. De 26-jarige speelster uit Milton Keynes, die zowel achterin als op het middenveld uit de voeten kan, liep al vroeg in de uitwedstrijd bij koploper Manchester United (1-0) nederlaag haar blessure op.

Williamson mist de komende weken de halve finales van de Champions League, waarin Arsenal het opneemt tegen VfL Wolfsburg van Dominique Janssen, Jill Roord en Lynn Wilms. De finale is op zaterdag 3 juni in het Philips Stadion in Eindhoven, tegen Chelsea of FC Barcelona.

Toen Sarina Wiegman in september 2021 begon als bondscoach van Engeland, wees ze Williamson aan als nieuwe aanvoerder als opvolgster van Steph Houghton. Williamson en Wiegman bleven tot aan de nederlaag tegen Australië (0-2) op 11 april liefst dertig wedstrijden ongeslagen. Het betekende voor de Lionesses onder meer winst op het EK in eigen land vorig jaar en winst van de Finalissima tegen Brazilië , ook op een uitverkocht Wembley.

Williamson reageerde met een bericht op Instagram op het slechte nieuws. ,,Totdat ik de woorden heb om mijn gevoelens goed uit te drukken, zal ik moeite hebben om ze te verwoorden. Ik heb wat rust en stilte nodig om alles te laten bezinken. Helaas zal ik de Champions League en het WK missen, maar waar ik het meest tegen opzie is het dagelijkse leven voor de komende maanden", schrijft Williamson, die vorig jaar als captain en uithangbord van het winnende EK-team uitgroeide tot het idool van tienduizenden voetballende meisjes in Engeland.

,,Ik heb veel moeten huilen, maar ik heb vrede gesloten met de situatie op de avond dat het gebeurde. Uiteindelijk denk ik dat het gewoon mijn tijd was. Ik heb zoveel vrienden en teamgenoten zien omgaan met tegenslagen en blessures in de afgelopen jaren. Ik heb bewondering voor de manier hoe ze daar fysiek en mentaal mee zijn omgegaan en daar zal ik kracht uit putten. Sinds oktober vorig jaar heb ik geen dag gehad dat ik het veld opliep zonder een fysiek of mentaal vraagteken boven me. Dat hoort bij professionele sport, maar nu moet ik naar mijn lichaam luisteren. Als alles gebeurt met een reden, ben ik benieuwd waar dit pad me zal brengen. Ik zal Arsenal en de Lionesses door dik en dun blijven steunen. Dank voor jullie support, maar ik vraag nu om een stukje rust en privacy.”