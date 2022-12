Nadal begint nieuw seizoen met nederlaag op United Cup, ook Zverev verliest bij rentree na lang blessureleed

Zverev verliest bij rentree na lang blessureleed

Alexander Zverev heeft zijn eerste officiële partij sinds de halve finales van Roland Garros verloren. Op het toernooi om de United Cup in Australië moest Zverev het in de groepswedstrijd tegen Tsjechië afleggen tegen Jiri Lehecka: 4-6 2-6. De Duitser scheurde begin juni tijdens de halve finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal meerdere enkelbanden en moest geopereerd worden.

Zverev, afgezakt naar plek twaalf op de wereldranglijst, zou in eerste instantie in september zijn rentree maken. Hij had toen echter veel last van botoedeem in zijn voet en moest ook de US Open en ATP Finals overslaan.