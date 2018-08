Nando Rafael: Mijn verloofde, daar kan geen wedstrijd tegenop

Wanneer Nando Rafael zich gelukkig voelde? In de A1 van Ajax. Rondootjes met Wesley, Rafael (die andere), Johnny en Nigel. Als je eenmaal in het midden stond, kwam je er never nooit meer uit en werd je helemaal scheel getikt, zo belachelijk goed was iedereen. Maar het gaf niet. ,,Danny Blind heeft ons toen als trainer zoveel geleerd over positiespel. Hoe vind je de ruimtes, wanneer geef je een pass, wanneer houd je de bal bij je? Als je daar als team hetzelfde over gaat denken, en het lúkt, dat is ook geluk. Of dat je een pass geeft, precies in de loop van je medespeler. Prachtig."