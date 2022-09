Naomi Osaka heeft vrede met vrije val: ‘Ik ben blij met waar ik nu sta’

Naomi Osaka heeft meer downs dan ups meegemaakt dit jaar. Dat zei de voormalig nummer 1 van de wereld in aanloop naar het WTA-toernooi in Tokio, waar ze haar titel verdedigt.

,,Dit was niet het beste jaar voor mij, maar ik heb wel veel over mezelf geleerd”, aldus de 24-jarige Japanse tennisster, die is afgezakt naar de 48ste plaats op de wereldranglijst.

Osaka presteerde dit jaar ondermaats in de grandslamtoernooien. In de Australian Open kwam ze nog tot de derde ronde, maar op Roland Garros en de US Open vloog ze er in de eerste ronde uit. Op Wimbledon speelde ze niet vanwege een achillespeesblessure.

,,Het leven kent ups en downs en dit jaar was meer down dan up, maar over het algemeen ben ik blij met waar ik nu sta. Al was mijn val uit de top van het tennis aanvankelijk moeilijk te verteren, want mijn gevoel zei me dat ik ergens was waar ik niet hoorde. Maar ik heb er nu vrede mee waar ik sta.”

Osaka won in haar carrière al vier grand slams: twee keer de US Open en twee keer de Australian Open. Sinds haar eindzege in het grand slam van Melbourne in 2021 won ze geen toernooi meer. In haar laatste drie toernooien werd ze zelfs al in de eerste ronde uitgeschakeld. In Tokio start ze toch als een van de favorieten voor de eindzege. Osaka was in 2019 de laatste winnares van het Pan Pacific Open. De vorige twee jaar ging het toernooi niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.