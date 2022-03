Naomi Osaka noemt Stefanos Tsitsipas ‘grappig ventje’ na controversiële uitspraken

Nick Kyrgios gaat weer eens over de schreef tegen umpire: ‘Maar hij krijgt géén tik op zijn vingers’

Nick Kyrgios is in de achtste finales van het masterstoernooi van Miami uitgeschakeld. De Australiër verloor met 7-6 (3) 6-3 van de Italiaan Jannik Sinner. Kyrgios kreeg een puntstraf en later ook nog een gamestraf wegens herhaaldelijk commentaar op de umpire, Carlos Bernardes.

9:32