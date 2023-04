Napoli voor derde keer dit seizoen zonder Victor Osimhen tegen AC Milan

Column Willem van Hanegem | Ik hoorde wat er op het veld is gevonden na de Klassieker en dan hebben we het niet over één aansteker

Willem van Hanegem zag Peter Bosz afgelopen week wel erg vaak aanschuiven bij de praatprogramma’s om te zeggen dat Ajax nog niet heeft gebeld, schrijft hij in zijn wekelijkse column. Ook gaat het over de maatregelen in de Kuip na het aanstekerincident. ,,Ik begrijp heel goed dat directeur Dennis te Kloese die netten blijft ophangen.”