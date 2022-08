Napoli wil geen Afrikaanse spelers die naar Afrika Cup gaan: ‘We zijn idioten als we ze doorbetalen’

,,Ik wens ze het beste. Maar of ze tekenen een verklaring waarin ze afstand nemen van de Afrika Cup, of ik heb ze niet meer nodig. We zijn idioten als we hun salarissen betalen en ze toch moeten missen.”



De Afrika Cup wordt vaak in het begin van het kalenderjaar afgewerkt, vanwege de hitte in juni en juli in Afrika. Napoli moest begin van dit jaar veel voetballers afstaan aan deelnemers aan de Afrika Cup. Belangrijke spelers als Kalidou Koulibaly en Frank Zambo-Anguissa kwamen uit voor Senegal en Kameroen. De Nigeriaanse spits Victor Osimhen miste het toernooi vanwege een blessure.



Wereldvoetbalbond FIFA verplicht alle clubs om internationals af te staan aan landenploegen.