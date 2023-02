Nathan Aké heeft ook zonder Kevin De Bruyne vertrouwen in zege Manchester City: ‘Hoort bij onze status’

Manchester City kan woensdag in het eerste duel met RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League geen beroep doen op Kevin De Bruyne. De Belgische spelmaker ontbreekt in de selectie van 22 spelers die trainer Pep Guardiola meeneemt naar Duitsland. Ook de verdedigers John Stones en Aymeric Laporte zitten daar niet bij. Oranje-international Nathan Aké gaat wel mee naar Leipzig.

De Bruyne is ziek, zo gaf Guardiola tijdens de persconferentie te kennen. De Belg werd zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest (1-1) vlak voor tijd gewisseld. Laporte, eveneens ziek, speelde wel de hele wedstrijd. Stones is herstellende van een hamstringblessure en ontbreekt al een tijdje.

Ondanks het ontbreken van De Bruyne heeft Nathan Aké het volste vertrouwen in een goed resultaat. Volgens de Nederlandse verdediger gaat de club dit seizoen voor niets minder dan de hoofdprijs. ,,Het wordt misschien wel tijd. Een club als de onze wil alle wedstrijden winnen. Dat hoort nu eenmaal bij onze status. Maar de Champions League is het grootste toernooi voor clubs en dat hebben we nog nooit gewonnen. Dus is er ons heel veel aan gelegen dat nu wel te doen. En we hebben er ook heel veel vertrouwen in.”

Het kan ook, aldus de international van Oranje. ,,Het gaat goed met ons. Natuurlijk winnen we niet elke wedstrijd, maar daar moeten we ons overheen zetten. Ons niveau is heel stabiel. Maar dat Leipzig heel moeilijk te verslaan is weten we van eerdere duels. Een elftal met heel veel energie en met zeer goede aanvallers. We moeten goed zijn om over twee wedstrijden als winnaar uit de strijd te komen.”

Maar ook bij tegenstander RB Leipzig zijn er problemen. Het is namelijk nog maar de vraag of Christopher Nkunku woensdagavond in actie kan komen. De Franse aanvaller maakte afgelopen weekend nog zijn rentree na een enkelblessure. ,,Christopher heeft vandaag maar een deel van de training mee kunnen doen omdat hij een kleine terugval heeft gehad”, zei trainer Marco Rose. ,,We zullen moeten zien of hij morgen überhaupt bij de selectie zit. Natuurlijk wil ik dat erg graag, maar we nemen geen risico’s, want we hebben dit seizoen nog veel wedstrijden te spelen. Hij zal in ieder geval niet in de basis staan.”

De 25-jarige Nkunku werd vorig jaar gekozen tot beste speler van het seizoen in de Bundesliga. Hij stond sinds november langs de kant met een blessure. Afgelopen zaterdag maakte hij zijn comeback tegen Wolfsburg (3-0-zege). Voor Rose wordt het tegen City een weerzien met Erling Haaland, met wie hij in het verleden samenwerkte bij een andere club uit het Red Bull-concern: RB Salzburg. ,,Ik heb minder haar gekregen dan toen en ben wat grijzer geworden”, zei Rose gekscherend over zijn periode in Oostenrijk.

Haaland was toen nog een tiener die nog niet wereldberoemd was. ,,Hij is veel beter geworden. Zijn mentaliteit is bizar. Als hij het doel ziet, wordt hij gek en deinst hij voor niets terug. Hij is een speler van wereldklasse die nu speelt voor een van de beste teams ter wereld”, aldus Rose.

Het duel tussen RB Leipzig en Manchester City begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

