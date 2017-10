NEC boekt eerste uitzege van seizoen, De Graafschap stijgt door winst naar vierde plek

Jupiler League Winnend Jong Ajax fier aan kop door nederlaag Fortuna

22:06 Jong Ajax heeft de koppositie in de Jupiler Leage vanavond verstevigd. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 2-1 van Jong FC Utrecht. Door de nederlaag van Fortuna Sittard thuis tegen NEC (1-2) heeft Ajax nu vier punten voorsprong op de Limburgse nummer twee in de stand.