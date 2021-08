NEC-directeur Van Schaik teleurgesteld over kabinetsbesluit: 'Grote financiële tegenvaller'

NIJMEGEN - Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC is teleurgesteld dat het demissionaire kabinet maandag heeft besloten om de coronamaatregelen voor het bezoek aan de stadions te verlengen tot en met 1 september. Daardoor kunnen de Nijmegenaren de eerste thuiswedstrijd van komend seizoen in de eredivisie slechts met twee derde van de volledige capaciteit afwerken.

De KNVB en de betaald voetbal-clubs hadden de hoop dat de speelrondes in augustus in de Eredivisie én Keuken Kampioen Divisie in volle stadions konden worden gespeeld, maar daar zette het demissionaire kabinet maandag een streep door. NEC zal zodoende in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle op vrijdag 20 augustus niet 12.500 toeschouwers mogen toelaten, maar ruim 8.000.

NEC biedt voor dat duel geen losse kaartverkoop voor publiek en businessclubleden aan. Alleen seizoenkaarthouders én businessclubleden die in het bezit zijn van een vaste plek en/of loge zullen toegang hebben tot De Goffert. Het demissionaire kabinet maakt op 13 augustus een nieuwe afweging en dan zal meer duidelijk worden over de situatie vanaf september.

‘Zoveelste corona-tegenvaller‘

,,We wilden starten in een uitverkochte Goffert en dat gaat nu niet lukken”, zegt Van Schaik op de site van NEC. “Aan de andere kant zijn we blij dat we met 67 procent zo’n 8.500 supporters kunnen ontvangen in ons stadion. Dit betekent, met de traditionele no show van 10 procent vanwege de vakanties die tot 5 september duren in Nijmegen, dat we iedereen die een seizoenkaart heeft, zoals het er nu naar uit ziet, kunnen toelaten.”

,,Het is een grote financiële tegenvaller dat we nu geen losse kaartverkoop kunnen bieden. Het zal ons als club aardig wat omzet kosten dat er zo’n 3.500 plekken onbezet blijven. Dit is de zoveelste corona-tegenvaller. Uiteraard houden we rekening met meerdere scenario’s, maar we hoopten de ellende omtrent corona toch steeds meer achter ons te laten nu een groot deel van Nederland is gevaccineerd.”

Van Schaik heeft er vertrouwen in dat NEC in de tweede thuiswedstrijd op 12 september tegen Willem II wel in een volle Goffert kan spelen. “We hebben met de KNVB gesproken en ook zij kijken met positivisme vooruit, al hebben we geen enkele garantie. In september heeft iedereen de mogelijkheid gehad volledig gevaccineerd te zijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat we dan weer kunnen opschalen naar 100 procent publiek in de stadions.”