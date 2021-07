NEC doet opnieuw zaken op transfermarkt: club huurt Braziliaanse verdediger van Atalanta Bergamo

Guth (20) zal naar verwachting aansluiten bij NEC op het trainingskamp in Hoenderloo deze week. De club gaat niet in op transfergeruchten en heeft zodoende de huurovereenkomst nog niet bevestigd. NEC heeft met Guth zijn tweede defensieve zomeraanwinsten te pakken. Maandag werd de 27-jarige Iván Márquez al vastgelegd door de Goffertclub .

Serie A

Guth is net als de Spanjaard een rechtsbenige centrale verdediger. Hij staat al vier jaar onder contract bij Atalanta Bergamo. Zijn debuut in de Serie A laat echter op zich wachten.



Guth werd afgelopen seizoen ook al uitgeleend door Atalanta, aan Pescara. De verdediger, jeugdinternational van Brazilië, was zo 25 wedstrijden actief in de Serie B. Voordat hij verkaste naar Italië speelde Guth in eigen land in de jeugdopleiding van Coritiba FC.