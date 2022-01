NEC en Vitesse op trainingskamp in het buitenland: dagelijks testen en in ‘isolatie’ op een berg

Natuurlijk is er vooraf volop vergaderd over het winterse trainingskamp. Uiteindelijk zijn NEC en Vitesse afgereisd. De Nijmeegse club verblijft in Alhaurín El Grande, een dorp in de bergen van Andalusië. De Arnhemse eredivisionist heeft het kamp opgezet aan de Algarve op een verlaten golfresort in Alcantarilha. Ze zitten diep weggestoken in het platteland van Spanje en Portugal.