NEC kiest definitief voor ‘eigen trainers’

Gedwongen door de slechte financiële situatie liet NEC al eerder weten dat de nieuwe trainer gezocht werd binnen de eigen organisatie. Er is in het begin wel gesproken met externe kandidaten als Ruud Brood en Jurgen Streppel, maar toen die de platte portemonnee van de eerste divisionist op tafel zagen liggen, trokken zij zich schielijk terug.

Ron de Groot

Of de club nu terugvalt op dezelfde drie trainers of een tweemanschap, maakt NEC maandag bekend. Ook de naamkaartjes hield Wilco van Schaik zondag nog even tegen de borst. De kans lijkt klein dat die van Ron de Groot (59) daar bij zit. De man die in 1979 debuteerde als profvoetballer bij NEC, als trainer een contract voor het leven ondertekende en de club in het verleden al vijf keer als interim-coach te hulp schoot, liet al eerder weten niet te willen terugkeren bij de hoofdmacht. ,,Ik ga terug naar de beloften. Dat heb ik al aangegeven’’, zei De Groot vorig week nog.