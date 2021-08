NEC komt in zoektocht naar nieuwe spits uit bij Iraniër Rezaei

NIJMEGEN - NEC is in de zoektocht naar een nieuwe spits uitgekomen bij Kaveh Rezaei. De 29-jarige Iraniër moet overkomen van Club Brugge, waar hij geen toekomst meer heeft.

NEC heeft concurrentie van meerdere clubs. Rezaei komt bij Club Brugge niet voor in de plannen van trainer Philippe Clement. De routinier kwam in het prille huidige seizoen van de Belgische Jupiler Pro League nog niet in actie. Hij heeft bij Club Brugge nog een eenjarig contract, waardoor NEC normaliter een transfersom moet betalen.

NEC en Club Brugge onderhouden een goede relatie. Zo werden de laatste jaren Arnaut Groeneveld en Anthony Limbombe verkocht aan de regerend kampioen van België en bewandelden Jellert Van Landschoot, Mathias De Wolf en Thibo Baeten de omgekeerde weg. Baeten staat op het punt om te vertrekken naar Torino.

Gelegenheidsspits

NEC zit ernstig verlegen om een spits. Ole Romeny is op dit moment eigenlijk de enige spits in de selectie. Trainer Rogier Meijer zette vrijdag in het oefenduel met OFI Kreta middenvelder Jordy Bruijn in de punt van de aanval. Hij sprak toen de wens uit voor een ervaren spits die op het hoogste niveau heeft gespeeld. Rezaei past in dat profiel.

Rezaei werd door Club Brugge in de afgelopen twee seizoenen al verhuurd aan RSC Charleroi, dat hem in 2018 nog voor 5 miljoen euro verkocht aan Club Brugge. Namens Charleroi was hij in de voorbije twee seizoenen goed voor 22 doelpunten in 54 wedstrijden. Bij Club Brugge kwam hij niet verder dan 1 treffer in 14 duels, maar speelde hij wel in de Champions League.

Rezaei startte zijn loopbaan in 2009 bij Foolad in Iran en was in de jaren daarop ook nog actief bij Saipa FC, Zob Ahan en Esteghlal FC in zijn geboorteland. In 2017 vertrok hij naar Charleroi en begon hij aan zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij heeft veertien interlands achter zijn naam staan en was daarin twee keer trefzeker.