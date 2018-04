NEC betaalt meer aan zaakwaarnemers dan Vitesse

18 miljoen

In het vorige seizoen gaven alle profclubs in Nederland in totaal achttien miljoen euro uit aan zaakwaarnemers. Dat is drie miljoen meer dan het jaar ervoor. Ajax is de absolute koploper als het op betalingen aan voetbalmanagers aankomt. De Amsterdammers schreven in de vorige jaargang 9,66 miljoen euro bij op de rekening van makelaars.