NEC-trainer Bogers: 'Scheidsrechter had moeten fluiten voor de 3-2'

Toch had de winnende goal van Melvin Platje niet mogen vallen volgens Bogers. Vlak daarvoor liep Andrija Novakovich NEC-verdediger Ted van de Pavert tegen de vlakte. De NEC'er bleef geblesseerd liggen, terwijl Telstar een nieuwe aanval opzette waaruit het doelpunt viel. Bogers: ,,De scheidsrechter had moeten fluiten voor een overtreding.’’

Uitvallers

Volgens de trainer had zijn ploeg Telstar in de eerste helft in de wedstrijd gebracht door slecht op te bouwen. ,,We hadden het beter moeten doen.’’