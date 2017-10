Achilles'29 hoopt op nieuwe bekerstunt bij buurman NEC

FIFA THE BEST AWARD Lieke Martens verkozen tot beste voetbalster ter wereld

23 oktober Lieke Martens is bij The Best FIFA Football Awards in Londen verkozen tot beste voetbalster ter wereld. De 24-jarige linksbuiten uit het Limburgse Nieuw Bergen schitterde afgelopen zomer op het door Oranje gewonnen Europees kampioenschap in eigen land. Na het EK ging ze aan de slag bij het vrouwenteam van FC Barcelona.