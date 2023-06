Nederland direct uitgeschakeld op World Cup of Darts na kraker tegen België, Australië, Wales en Engeland door

Nederland is vanavond in de tweede ronde direct uitgeschakeld op de World Cup of Darts in Frankfurt. In een kraker (7-8) tegen België waren Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts, die het met elkaar aan de stok hebben, te sterk voor Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert. Eerder op de dag verzekerden onder meer Australië, Wales en Engeland zich al van de kwartfinales.

Het WK voor landenteams van de PDC begon donderdag al, maar Nederland hoefde de eerste twee dagen niet in actie te komen omdat het als derde geplaatst is. België was wel actief in de groepsfase, die het doorkwam. Vervolgens bepaalde loting dat België en Nederland elkaar zouden treffen.

Direct een pittige eerste klus voor Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode, die pas woensdag hoorde dat hij - doordat Michael van Gerwen een tandheelkundige ingreep moest ondergaan - mee mocht doen aan het toernooi. Een te pittige, zo bleek. In de Eisporthalle in Frankfurt ging het geruime tijd gelijkop, maar op 5-5 pakten de Belgen een break, waardoor ze het initiatief in de wedstrijd pakten.

Nederland kwam nog wel terug tot 7-7 en mochten zelf aan de laatste en beslissende leg beginnen, maar kwamen toch tekort. Van den Bergh en Huybrechts mogen nog even samen verder. De teamgenoten hebben het met elkaar aan de stok en negeerden elkaar donderdag op het podium tijdens de eerste wedstrijd (tegen Finland, 4-0). Een dag later (tegen China, 4-3) was de lucht ietwat geklaard en gaven de twee aan het toernooi professioneel af te maken. Dat deden ze ook, wat tot dusver leidde tot een kwartfinaleplaats.

Frankrijk blijft verrassen

Frankrijk blijft verrassen op de World Cup. Thibault Tricole en Jacques Labre zorgden in de groepsfase al voor een stunt door ten koste van Noord-Ierland (Brendan Dolan en Daryl Gurney) de tweede ronde te bereiken en bij de laatste zestien werd ook Zuid-Afrika aan de kant gezet. Devon Petersen en Vernon Bouwers waren niet opgewassen tegen het sterke spel van de Fransen. Het werd 8-4.



Ook Zweden pakte een ticket voor de kwartfinales. Dennis Nilsson en Oskar Lukasiak versloegen de Canadezen Matt Campbell en Jeff Smith met 8-5. Schotland, met Peter Wright en Gary Anderson (beiden tweevoudig wereldkampioen) was te sterk voor de Filipijnen (Christian Perez & Lourence Ilagan): 8-5. Schotland neemt het bij de laatste acht op tegen Frankrijk.

Titelverdediger Australië en Wales verder

Australië staat ook in de kwartfinales. Damon Heta en Simon Whitlock, de titelverdedigers in Frankfurt, hadden het lastig met Kroatië, maar wonnen met 8-6. De Kroaten Boris Krcmar en Romeo Grbavac stonden na zeven legs voor de tweede keer (na 1-0) op voorsprong, maar verloren vervolgens vier legs op rij. Die tik kwam Kroatië niet meer te boven. Via een 77-finish haalde Heta de zege binnen voor Australië.

Het als tweede geplaatste Wales had weinig te duchten van Denemarken. De Denen, die voor de dag kwamen met Vladimir Andersen en Benjamin Drue Reus, kwamen nog wel op voorsprong. Maar daarna stelden Gerwyn Price en Jonny Clayton, respectievelijk de nummer 4 en 7 op de wereldranglijst, orde op zaken. Wales won de wedstrijd uiteindelijk gemakkelijk met 8-2, mede dankzij een 121-finish van Price.

Ook Engeland door

Rob Cross en Michael Smith hebben namens het Engelse team de kwartfinale bereikt. De twee wonnen van Madars Razma en Dmitriy Zhukov van Letland, dat snel op een 2-0 achterstand kwam en dat niet meer kon ombuigen. Cross en Smith kwamen gezamenlijk tot een gemiddelde van 93,5, de Letten tot ‘slechts’ 83.98, resulterend in een 8-4 zege voor de Engelsen.

Uitslagen tweede ronde World Cup

Middagsessie

Frankrijk (Thibault Tricole en Jacques Labre) - Zuid-Afrika (Devon Petersen en Vernon Bouwers) 8-4

Zweden (Dennis Nilsson en Oskar Lukasiak) - Canada (Matt Campbell en Jeff Smith) 8-5

Australië (Damon Heta en Simon Whitlock) - Kroatië (Boris Krcmar en Romeo Grbavac) 8-6

Schotland (Peter Wright en Gary Anderson) - Filipijnen (Christian Perez en Lourence Ilagan) 8-5



Avondsessie (vanaf 19.10 uur)

Wales (Gerwyn Price en Jonny Clayton) - Denemarken (Vladimir Andersen en Benjamin Drue Reus) 8-2

Engeland (Michael Smith en Rob Cross) - Letland (Madars Razma en Dmitriy Zhukov) 8-4

Nederland (Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode - België (Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts)

Polen (Krzysztof Ratajski en Krzysztof Kciuk) - Duitsland (Gabriel Clemens en Martin Schindler)

Morgen zijn de kwartfinales, halve finales en wordt ook de finale van de World Cup of Darts afgewerkt.

