Nederland mag dromen van bonuspunten en loopt nipt uit op Portugal

Behaalde punten

De late gelijkmaker van Slavia Praag in de Kuip kostte het Nederlands voetbal 0,200 coëfficiëntenpunt. De remises van Feyenoord en PSV (tegen Leicester City) brachten in totaal 0,400 punt in het laatje. Het totale seizoensaantal van Nederland kwam daardoor op 17,800 punten. Alleen Engeland (18,142) presteerde deze Europese campagne vooralsnog beter.

Virtueel uitlopen op Portugal lukte opnieuw, maar de resultaten van deze week zetten geen zoden aan de dijk. SC Braga boekte een 1-0 overwinning op Rangers, waardoor Portugal 0,333 punt mocht toevoegen. De puntenbeloning per overwinning is voor Portugal lager dan Nederland, omdat de Zuid-Europeanen zes deelnemers hebben. Nederland liep daardoor 0,067 punt uit.

Bonuspunten

Volledig scherm Olivier Boscagli. © ANP / EPA Alle clubs die de halve finale van hun Europese toernooi bereiken, worden beloond met een bonuspunt. Wat dat betreft ziet het er zeer rooskleurig uit voor het Nederlandse voetbal. Feyenoord én PSV hebben dankzij hun gelijke spelen tegen Slavia en Leicester nog altijd goede hoop dat zij zich bij de laatste vier van de Conference League kunnen voegen.

Hoewel SC Braga na de zege op Rangers in de Europa League eveneens met één been in de volgende ronde staat, gaat dat niet op voor Benfica. De Ajax-beul verloor in eigen huis met 1-3 van Liverpool en lijkt in de return een knock-out niet te kunnen vermijden. Daardoor lijkt Portugal alle hoop te moeten vestigen op Braga, dat ook nog moet vrezen voor uitschakeling tegen de Schotse ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

Huidige stand

De coëfficiëntenstand wordt bepaald aan de hand van de laatste vijf seizoenen. Zoals al vaker beschreven, weegt het dramatische seizoen 2017/18 te zwaar voor Nederland om een serieuze aanval te doen op de zesde plaats van Portugal, dat daarmee twee directe tickets voor de Champions League in handen heeft. Nederland bezet de zevende plaats met 47,900 punten. De achterstand op Portugal is nog altijd fors: zij hebben met 53,216 een buffer die dit seizoen groot genoeg is om de zesde plaats in handen te houden.

5. Frankrijk - 59,415

6. Portugal - 53,216

7. NEDERLAND - 47,900

Virtuele stand

Voor komend seizoen ziet alles er anders uit. Als we de resultaten uit 2017/18 alvast schrappen, wipt Nederland over Portugal heen. Op basis van de laatste vier seizoenen heeft Nederland de zesde plaats namelijk stevig in handen: de Nederlandse clubs hebben 45,000 punten gescoord en blijven Portugal (43,550) daarmee ruim voor. De returns komende week zullen wat dat betreft cruciaal worden in de jacht op twee Champions League-startbewijzen vanaf 2023: Nederland kan opnieuw tikken gaan uitdelen aan de Portugezen, maar kan de opgebouwde voorsprong in het slechtste scenario ook in rook zien opgaan.

5. Frankrijk - 47,915

6. NEDERLAND - 45,000

7. Portugal - 43,550

