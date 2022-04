Nederland - Senegal wordt de openingswedstrijd van het WK in Qatar

Doorgaans wordt de openingswedstrijd van een WK gespeeld door het organiserende land. De FIFA publiceerde vrijdagavond laat de aanvangstijden van de wedstrijden. Daaruit blijkt dat Nederland op maandag 21 november om 11.00 uur tegen Senegal het WK opent en thuisland Qatar om 17.00 uur tegen Ecuador aftrapt. Het openingsduel wordt gespeeld in het Al Thumama Stadium in Doha ( 40.000 zitplaatsen) , Qatar speelt in het Al Baytstadion in Al Khawr.

Ecuador is op vrijdag 25 november om 17.00 uur de tweede tegenstander van Oranje. Die wedstrijd wordt gespeeld in het Khalifa Internationaal Stadium in Al-Rayyan (45.000 zitplaatsen). De derde groepswedstrijd van het Nederlands elftal is op dinsdag 29 november om 16.00 uur tegen Qatar in het Al Bayt Stadium (60.000 zitplaatsen).