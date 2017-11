Nederland voor het eerst sinds 1998 al voor winterstop klaar in Europa

Het gebeurde voor het laatst in het seizoen 1998-1999 dat alle Nederlandse clubs al voor de winterstop klaar waren in Europa. Ajax en PSV bleven toen steken in de groepsfase van de Champions League. In de toenmalige Europa Cup II en Europa Cup III sneuvelden sc Heerenveen, Feyenoord, Vitesse en Willem II in een vroeg stadium.

Vijf ploegen

Nederland had dit seizoen vijf vertegenwoordigende clubs in Europa. PSV verloor al in de derde voorronde van de Europa League, Ajax strandde eerst in de voorronde van de Champions League en bleef daarna ook steken in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Europa League. FC Utrecht overleefde twee voorrondes in dat Europese bekertoernooi, maar moest in de play-offs buigen voor Zenit Sint-Petersburg.