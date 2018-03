Nederlandse curlingmannen verliezen openingsduel WK

Bayern trekt Dortmund door de gehaktmolen

31 maart Bayern München had tegen Borussia Dortmund niet eens een kampioenschap nodig om er een feestje van te maken. De formatie van Jupp Heynckes speelde met de nummer drie van de ranglijst, kennelijk om nog maar eens te benadrukken wie dit seizoen de beste is. Met Arjen Robben in de basis won de titelverdediger met 6-0.