Nederlandse qualifier Gijs Brouwer zorgt voor megastunt met zege op Adrian Mannarino

US OpenGijs Brouwer heeft zich bijzonder knap geplaatst voor de tweede ronde op de US Open. De 26-jarige Nederlander, die de eerste twee maanden van zijn leven in Houston woonde , won in New York in drie sets van de ervaren Fransman Adrian Mannarino.

Begin april was Brouwer nog de nummer 361 op de wereldranglijst, nu staat hij al op plek 181 en de Nederlander hoopt in New York een nog grotere sprong te gaan maken. Op baan 8 van het Billie Jean King National Tennis Center won Brouwer met 6-3, 6-4, 6-4 van Mannarino. De partij duurde exact twee uur.



De 34-jarige Fransman is de nummer 45 van de wereldranglijst bij de mannen en is al sinds 2004 actief als proftennisser. De Fransman versloeg afgelopen weekend in de finale van Winston-Salem nog de Serviër Laslo Djere in twee sets (7-6, 6-4), nadat hij een dag eerder in de halve finale van Botic van de Zandschulp had gewonnen.

Brouwer speelde sterk op de kleine baan 8 van Flushing Meadows. Hij leek weinig last te ondervinden van de zenuwen en dreef de taaie Mannarino tot wanhoop. In totaal sloeg Brouwer slechts zeventien onnodige fouten. Na twee uur tennis maakte Brouwer het af op zijn derde wedstrijdpunt. Brouwer heeft in New York al 120.000 euro verdiend, terwijl hij voor dit toernooi in totaal ‘pas’ 167.000 euro bij elkaar had geslagen.

Brouwer mocht op de US Open voor de tweede keer meedoen aan de kwalificaties van een grandslamtoernooi en boekte vorige week drie overwinningen in de voorronden. Hij mag het in de tweede ronde van de US Open gaan opnemen tegen de Belg David Goffin of de Italiaan Lorenzo Musetti.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Derde Nederlander in tweede ronde

Maandagavond plaatsten Tim van Rijthoven en Botic van de Zandschulp zich al voor de tweede ronde van de US Open. Tallon Griekspoor slaagde daar eerder vanavond niet in. Hij verloor in drie sets van Federico Coria en was na afloop zeer kritisch op zichzelf.



Van de Zandschulp neemt het woensdag (rond 17.00 uur Nederlandse tijd) in de tweede ronde op tegen de Fransman Corentin Moutet, Van Rijthoven treft (rond 20.00 uur) de Noor Casper Ruud. De twee Nederlanders treffen elkaar in de vierde ronde als ze allebei nog twee keer winnen.

Al een jaar of zes ploetert Brouwer in de jungle, zoals hij het zelf noemt, van het tennis. Eerst vooral de futures, daarna de challengers. ,,Je verdient weinig, maar ik heb altijd goede steun gehad en bleef het geloof houden. Dit is loon naar werken.”

Brouwer geeft aan dat het goede presteren van zijn generatiegenoten Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven inspirerend heeft gewerkt. ,,We trainen vaak en dan heb je soms het idee dat je best op hetzelfde niveau zit. Dus het gaf moed dat zij doorbraken. Maar ik ben een laatbloeier, pas op mijn 26ste sta ik nu in de top 200. Misschien duurt het bij mij wat langer voordat ik alles onder de knie heb. Maar ik ben net zo goed blij dat ik er op deze leeftijd sta.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Gijs Brouwer. © ANP / PA Images / Alamy - Sport

Volledig scherm Gijs Brouwer deelt handtekeningen uit in New York. © Rik Spekenbrink