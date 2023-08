Negatieve hoofdrollen voor Virgil van Dijk en Sven Botman bij miraculeuze ontsnapping Liverpool tegen Newcastle United

Arianne Hartono geeft voorsprong uit handen en loopt hoofdtoer­nooi US Open mis

Het is Arianne Hartono niet gelukt het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. De nummer 206 van de wereld moest in New York met 7-6 (3) 6-1 haar meerdere erkennen in de Française Elsa Jacquemot, die 25 plekken hoger staat op de wereldranglijst. De partij duurde anderhalf uur.