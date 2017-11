Negen jaar cel voor Robinho na groepsverkrachting

Fraser: Europa League podium om uit te blinken

22 november Henk Fraser wil uit eergevoel en prestige voor het Nederlandse voetbal met Vitesse een resultaat neerzetten, in de wedstrijd donderdag om 19.00 uur tegen Lazio. ,,Onze kansen zijn minimaal, zo niet onmogelijk in de Europa League. Maar we kunnen ons ook op positieve wijze onderscheiden”, zei de trainer vanavond in de hoofdstad van Italië.